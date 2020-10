Nach sieben Spielzeiten in der zweiten Handball-Bundesliga feiert der dreimalige Deutsche Meister Tusem Essen an diesem Mittwoch (19 Uhr) in der Stuttgarter Porsche-Arena sein Comeback in Liga eins. Mit dabei ist einer, der von 2012 bis 2014 das Trikot des TV Bittenfeld trug: Mit 18 Jahren war Dennis Szczesny (26) vom DHC Rheinland zum TVB gewechselt, seit sechs Jahren spielt er nun beim Traditionsclub und zählt dort zu den großen Stützen.

Wir sprachen mit dem polnischen