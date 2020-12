Die Tabelle lügt nicht! Das ist zum einen ein Satz fürs Phrasenschwein. Zum anderen stimmt er nicht so ganz, wenn in der ersten Handball-Bundesliga an diesem Dienstag (18 Uhr) der Fünfte TVB Stuttgart beim Vierten Füchse Berlin antritt. Die ambitionierten Hauptstädter zählen zweifellos zu den besten fünf Teams der Liga. Der TVB freut sich über die überraschend gute Bilanz von 15:9 Punkten – und steht nach der Auftaktpartie bei den Rhein-Neckar Löwen vor seiner bis dato höchsten