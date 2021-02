Ratlosigkeit hatte sich breitgemacht beim Handball-Erstligisten TVB Stuttgart nach den unerwarteten Pleiten gegen die Abstiegskandidaten Coburg und Ludwigshafen. Beim 30:28-Sieg in Kassel gegen die MT Melsungen rehabilitierte sich der TVB eindrucksvoll. Im letzten Hinrundenspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr) in der EWS-Arena benötigt die Mannschaft von Trainer Jürgen Schweikardt eine ähnliche Leistung: FA Göppingen hat einen perfekten Start gefeiert ins Jahr 2021, zuletzt mussten die