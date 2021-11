Sicher, die Füchse Berlin waren erneut personell geschwächt. Aber so wie der Bundesliga-Vorletzte TVB Stuttgart muss man gegen den Tabellenzweiten erst mal auftreten. Die als klarer Außenseiter ins Heimspiel in der Porsche-Arena gestarteten Handballer dominierten den Gegner über weite Strecken und gaben erst ganz am Ende den Sieg aus der Hand. Am Ende freuten sie sich trotzdem über das 32:32 (16:12).

Was war das am Sonntag (21. November 2021) für eine dramatische Schlussphase: In der