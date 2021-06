Für Lobeshymnen gibt’s keine Punkte. Sonst hätte der Handball-Erstligist TVB Stuttgart am Mittwochabend vor 250 Fans in der Porsche-Arena der SG Flensburg-Handewitt mindestens einen Punkt geklaut. Der TVB bot dem Tabellenführer über 60 Minuten hinweg einen tollen Kampf, musste sich aber mit 30:32 (11:15) geschlagen geben. Zwei Faktoren waren ausschlaggebend: Wenn es eng wurde, demonstrierten die Flensburger ihre individuelle Klasse. Und: Das Torhüter-Duell ging klar an die Gäste.

