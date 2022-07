Gut gelaunter Heinevetter beim Saisonauftakt des TVB Stuttgart

Nach fünf Wochen Pause haben die Erstliga-Handballer des TVB Stuttgart am Wochenende mit den obligatorischen Leistungstests die Arbeit wieder aufgenommen, seit Montag befindet sich das Team im einwöchigen Trainingslager im Zillertal. Zum geselligen Teil hatten sich die Spieler, Verantwortlichen und Mitarbeiter am Sonntag im Schwaikheimer Weingut Escher getroffen. Für gute Laune sorgte vor allem der bekannteste Neuzugang des TVB: Der Nationaltorhüter Silvio Heinevetter verriet den wahren Grund, weshalb er zu den Bittenfeldern gewechselt ist.

Vom Ohrläppchen bis zum kleinen Zeh

Die Entzugserscheinungen nach fünfwöchiger Trennung scheinen beim einen oder anderen Spieler groß zu sein. Die Wiedersehensfreude ist jedenfalls groß am frühen Samstagvormittag – der Anlass allerdings nicht unbedingt einer, der in der Rangliste der Sportler auf den vorderen Plätzen steht. Zwei Tage lang checken der TVB-Athletiktrainer Steffen Hepperle, der Physiotherapeut Frank Jakschitz und etliche Helfer die Spieler quasi vom Ohrläppchen bis zum kleinen Zeh durch.

Bis zu zwei weitere Tage nimmt die Auswertung der Daten in Anspruch. „Dann besprechen wir alles mit den Spielern, die persönlichen Eindrücke sind auch sehr wichtig“, so Hepperle. Das Ergebnis fließt in die – individuelle – Trainingsplanung mit ein. In der Winterpause folgt die zweite große Diagnostik. „Den einen oder anderen Test machen wir auch zwischendurch.“

Ein enormer, aber lohnenswerter Aufwand. Bei der ersten Station, die in der Bittenfelder Gemeindehalle am Samstag aufgebaut ist, steht die Verletzungsprävention im Fokus. „Wir schauen uns an, wie die Beweglichkeit und die Mobilität der Spieler sind, wo gewisse Einschränkungen zu sehen und wo Verletzungen für Schonhaltungen verantwortlich sind“, sagt Hepperle. „Die identifizieren wir und arbeiten daran.“

Duell Zieker gegen Lönn

Diverse Sprungtests stehen an der zweiten Station auf dem Programm. Horizontale und vertikale Sprünge, Stabilisierung, auch die Reaktivkraft wird gemessen. An der nächsten Station wird gesprintet und die Zeit per Lichtschranke gemessen.

Der Kapitän Patrick Zieker und Adam Lönn sind das erste Pärchen, das auf Herz und Nieren geprüft wird. Die beiden sind mit Feuereifer dabei und liefern sich ein kleines Duell. Wer springt höher, wer sprintet schneller?

Auch wenn die Daten wichtig sind: Vorsicht ist geboten, Übereifer fehl am Platz. Zieker und Lönn sind die besten Beispiele dafür, wie sehr ein Handballkörper strapaziert wird. Ihre Knie- und Sprunggelenkbeschwerden aus der vergangenen Saison sind immer noch nicht behoben.

Austausch mit den Ärzten

Steffen Hepperle ist trotzdem zufrieden mit der Darbietung des Linksaußens. „Bei dir sieht das schon sehr gut aus, die saubere Ausführung ist ganz wichtig“, sagt er. Zieker lacht. „Ja, sieht vielleicht gut aus, aber die Werte stimmen nicht.“

Der Ausdauertest am Olympiastützpunkt in Stuttgart bildet den Abschluss des Tages. Kraftdiagnostiken stehen am Sonntag im Mittelpunkt. „Jedes einzelne Gelenk wird physiotherapeutisch untersucht“, sagt Hepperle. „Dann tauschen wir uns bei Auffälligkeiten mit den Ärzten aus, um ganz sicher zu sein.“

Warum wechselt Heinevetter zum TVB?

Einen regen Austausch gibt's auch am Sonntagnachmittag. Nach getaner Arbeit wird's auf dem Weingut Escher in Schwaikheim geselliger. Die Spieler mischen sich unter die Angestellten der Geschäftsstelle, Ehrenamtlichen, Mitarbeiter und Gesellschafter. Traditionell werden schwäbische Maultaschen serviert. Aus gutem Grund, sagt der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt und lacht. „Damit die Spanier und Kroaten gleich wissen, wo sie sind.“

Wie immer, so nutzen die Neuen auch dieses Mal die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen. Die beiden jungen spanischen Außen Jorge Serrano Villalobos und Daniel Fernandez, der schwedische Europameister Oscar Bergendahl, der ehemalige Göppinger Ivan Sliskovic, der Ex-Bittenfelder Jan Forstbauer, Luca Mauch aus der eigenen A-Jugend – und natürlich Silvio Heinevetter. Weil den Nationalkeeper jeder kennt, stellt ihm Schweikardt eine Frage, die sich viele stellen. „Erzähl' mal, warum bist du zu uns gekommen?“

„Der Hauptgrund ist, und das ist auch gleichzeitig ein Kritikpunkt“, sagt „Heine“ mit ernster Miene. „Ich liebe Wein. Und wir sind ja hier auf einem Weingut, aber ich sehe noch nicht ein einziges Glas Wein. Das sollte man schnell ändern.“