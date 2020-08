Wochenlang haben die Verantwortlichen des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart an einem ausgeklügelten Hygienekonzept für die beiden Spieltage des BGV-Handball-Cups in der Scharrena und in der Porsche-Arena gebastelt. Wie das Konzept im Detail aussieht, erläutert Sven Heib, Technischer Leiter, Sicherheits- und Hygienebeauftragter des TVB, bei einem Rundgang durch die Scharrena am Vormittag des ersten Spieltages.

Seit dem frühen Sonntagmorgen ist das Helferteam um Sven Heib und Philipp