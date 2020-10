Nach fast sieben Monaten Pause startet der Handball-Erstligist TVB Stuttgart am Sonntag (16 Uhr) bei einem Schwergewicht in die Punktspielrunde. Die Rhein-Neckar Löwen reihen sich ein in den Kreis der Teams, die dem Titelfavoriten THW Kiel am ehesten gefährlich werden könnten. Ist es also ein aussichtsloses Unterfangen für den TVB? Nicht unbedingt.

Es gibt den einen oder anderen Grund dafür, der das Team von Trainer Jürgen Schweikardt von der Überraschung träumen lässt. Zum einen