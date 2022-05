Hinten stark, vorne klug: TVB Stuttgart knackt Leipzig

Was kommt dabei heraus, wenn eine häufig wackelige Abwehr zur schier unüberwindbaren Mauer mutiert und auf der anderen Seite eine der besten Defensiven der Liga vor große Rätsel gestellt wird? Dann gewinnt der Viertletzte der ersten Handball-Bundesliga, der TVB Stuttgart, gegen den Sechsten, den SC DHfK Leipzig, mit 29:25 (13:12). Es ist eine der besten Saisonleistungen des TVB gewesen, mit der er sich vor 5234 begeisterten Fans in der Porsche-Arena hochverdient zwei eminent wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesichert hat. Zwischen der 45. und 53. Minute schwächelte der TVB kurz, die Leipziger kamen nach einem Neun-Tore-Rückstand bis auf drei Treffer heran.

Überragender Ivan Pesic

Ivan Pešić bedankte sich artig, als ihn die TVB-Fans während des Interviews nach dem Spiel lautstark feierten. Zum ersten Mal seit er in Stuttgart ist, (zu) oft blieb der kroatische Nationaltorhüter hinter den Erwartungen zurück. Am Sonntag aber hatte der 33-Jährige mit 13 Paraden maßgeblichen Anteil am achten Saisonsieg des TVB und stach das Leipziger Duo Kristina Saeveras/Mohamed Essam Moustafa El-Tayar klar aus. Und Pešić hatte recht mit der Aussage, dass „alle ein sehr gutes Spiel gemacht haben“.

Der TVB kompensiert den Ausfall von Adam Lönn sehr gut

Zunächst einmal herrschte Ernüchterung beim TVB. Aus dem Comeback von Adam Lönn wurde nichts. Dabei hätte das Team von Trainer Roi Sánchez den Schweden gerade gegen die so abwehrstarken Leipziger sehr gut gebrauchen können. Indes: Es war erstaunlich, wie der TVB diesen Verlust kompensierte – und wie klug und mit welch’ großem Willen er agierte.

Bestes Beispiel hierfür war der junge Fynn Nicolaus. Vom Kreis schloss er abgezockt ab und holte etliche Siebenmeter heraus. In der Defensive ackerte er gemeinsam mit den ebenfalls stark spielenden Samuel Röthlisberger und Dominik Weiß unermüdlich. Von Beginn an hatte vor allem der Leipziger Rückraum mit Luca Witzke, Marko Mamić und Šime Ivić große Probleme, sich in vielversprechende Wurfpositionen zu bringen. Wenn etwas ging, dann über den Kreisläufer Maciej Gębala oder den schnellen und abschlussstarken Linksaußen Lukas Binder.

Kein Durchkommen für Leipziger Rückraum

Der TVB, angetrieben von Egon Hanusz, spielte deutlich variabler und war von seinem Trainer Roi Sánchez hervorragend eingestellt. Beim 1:2 (7.) lag das Heimteam letztmals im Hintertreffen und erarbeitete sich nach und nach Vorteile. Dominik Weiß, der nach einem unglücklichen Start gut in die Partie fand, und Sascha Pfattheicher sorgten beim 9:6 nach 18 Minuten für die erste Drei-Tore-Führung. Nach dem 11:8 (20.) sah sich der Gästetrainer André Haber zur Auszeit gezwungen. Weil sein Rückraum keine Akzente setzte, brachte er Oskar Sunnefeldt und Lovro Jotić – und tatsächlich wurde es ein wenig besser. Wobei Leipzig in erster Linie über die schnelle Mitte zu Toren kam und mit dem 12:13-Rückstand in die Halbzeit ging.

Furios starteten die Stuttgarter in den zweiten Spielabschnitt. Nach einem 4:1-Lauf zum 17:13 (35.) versuchte Haber, den Schwung des TVB per Auszeit zu unterbrechen. Ohne Erfolg allerdings. Pešić kam immer besser in Fahrt, Leipzig ließ sich von der bissigen TVB-Deckung häufig zu unvorbereiteten Abschlüssen verleiten. Und vorne suchte der TVB geduldig nach – oft richtigen – Lösungen. Nach dem 20:14 (40.) legte Haber wieder die grüne Karte auf den Tisch, doch sein Team wirkte auch danach entnervt, ideenlos und müde. Viggo Kristjánsson spielte sich gegen seinen ehemaligen und künftigen Club in einen Flow, auch Jerome Müller fand immer wieder die Lücken. Eine Viertelstunde vor dem Ende gab’s beim 24:15 keinen Zweifel mehr am Sieger, zu harmlos waren die Gäste.

Kurzes Zittern

Doch plötzlich kamen die doch wieder ins Spiel. Der TVB leistete sich reihenweise leichte Fehler gegen die nun offensivere Deckung des SC, bei dem Sunnefeldt das Kommando übernahm. Binnen acht Minuten arbeitete sich Leipzig auf 22:25 heran (53.). Der sechste verwandelte Strafwurf von Kristjánsson zum 26:22 beruhigte die Nerven. Nicolaus beseitigte mit dem 27:22 vier Minuten vor Schluss die finalen Zweifel. Am Ende jubelte der TVB mit seinen Fans über die beiden wichtige Punkte.

Die kann das Team kommenden Sonntag mit einem Erfolg beim Vorletzten GWD Minden veredeln. „Dann könnten wir ein bisschen durchatmen“, sagte Sánchez kurz nach der Partie. Im Erfolgsfall hätte der TVB bei noch fünf ausstehenden Spielen sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

TVB Stuttgart: Pešić, Thulin, Vujovic; Häfner, Rúnarsson, Weiß (4), Hanusz (3), Schulze (2), Röthlisberger, Nicolaus (3), Augustinussen, Zieker (1), Müller (5), Pfattheicher (2), Peshevski (1), Kristjánsson (8/7).

SC DHfK Leipzig: Saeveras, El-Tayar; Wiesmach (1), Ernst, Witzke (2), Krzikalla, Binder (6), Mamic, Jotic, Ivic (3/2), Remke (2), Sunnefeldt (5), Gebala (4), Milosevic (2), Esche.