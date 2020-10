Noch nie haben die Verantwortlichen des TVB Stuttgart nach fünf Spieltagen so entspannt auf die Tabelle der ersten Handball-Bundesliga geblickt wie in diesen Tagen. Nach dem 30:29-Überraschungssieg beim hoch gehandelten SC Magdeburg steht der TVB mit 7:3 Punkten auf Rang acht – und könnte mit dem vierten Saisonsieg an diesem Donnerstag (19 Uhr, Porsche-Arena) Historisches erreichen mit dem Sprung an die Tabellenspitze. Nach Pluspunkten allerdings, und vermutlich nur bis