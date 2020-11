Spätestens seit Sonntag dürften die Leistungen des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart in der Republik angekommen sein: Die ARD-Sportschau würdigte den Tabellenvierten am frühen Abend nach dem viel beachteten Auftritt in Flensburg in einem siebenminütigen Beitrag. An diesem Donnerstag (19 Uhr) erwartet der TVB – erneut vor der Geister-Kulisse in der Porsche-Arena – die HSG Nordhorn-Lingen. Eine Frage hat die Fans und Verantwortlichen im Vorfeld besonders umgetrieben: Wird der Torhüter