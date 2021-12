Die zwölfte Niederlage im 17. Saisonspiel ist eine der weniger schmerzhaften gewesen für den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart. Schließlich hatte beim THW Kiel kaum einer mit einer Überraschung gerechnet. Der Auftritt des TVB bei der 31:35-Niederlage (19:17) vor 4921 Zuschauern in der Wunderino-Arena nährt die Hoffnung auf Punkte am Sonntag in Göppingen. Der Deutsche Meister jedenfalls hatte 40 Minuten hart zu knabbern gegen den Drittletzten. Erst ein Zwischenspurt nach dem 22:25-Rückstand