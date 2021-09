An diesem Donnerstag startet der TVB Stuttgart beim SC Magdeburg (19.05 Uhr) in seine siebte Saison in der ersten Handball-Bundesliga – und die Aufgabe könnte kaum kniffliger sein: Der Vorjahresdritte hat sich hervorragend verstärkt und gilt als härtester Konkurrent der Titelfavoriten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt. Für zwei Männer im Team des TVB wird’s ein besonderes Spiel: Der neue Torhüter Tobias Thulin trifft auf seinen Ex-Club. Und der Spanier Roi Sánchez feiert sein