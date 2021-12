„Wir sind nicht so schlecht, wie wir uns heute präsentiert haben“, sagte Roi Sánchez unmittelbar nach dem 22:34-Debakel (14:18) des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart vor 750 Zuschauern in der Porsche-Arena gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Die Einschätzung des Trainers war ein schwacher Trost nach einem desolaten Auftritt seines Teams. Ausgerechnet in der wichtigen Phase, in der sich der TVB gegen die direkten Konkurrenten ein Polster erarbeiten wollte im Abstiegskampf. Nun steckt der TVB