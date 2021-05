Wären Fans zugelassen gewesen in der Lübbecker Merkur-Arena beim Handball-Erstligaspiel zwischen dem TSV GWD Minden und dem TVB Stuttgart am Donnerstabend, sie wären mit einem kuriosen Finish bestens unterhalten worden. 14 Sekunden vor dem Ende führte der TVB mit 27:26, war in Ballbesitz, verlor ihn und kassierte Sekunden vor Schluss per Strafwurf den Ausgleich. Äußerst unglücklich, doch am Ende war’s ein gerechtes 27:27-Unentschieden.

Ballverlust ohne Bedrängnis

Ausgerechnet