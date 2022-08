Medienrechte im Handball neu vergeben: Mehrwert auch für Fans

Beschlossen war der Deal schon vor einigen Wochen, jetzt ist der Vertrag unterschrieben worden: Die S Nation Media GmbH, gemeinsame Sport-Streaming-Plattform von Axel Springer SE und Christian Seifert (ehemaliger CEO der DFL Deutsche Fußball-Liga), hat die nationalen audiovisuellen Medienrechte der Liqui Moly Handball-Bundesliga (HBL) und der zweiten Handball-Bundesliga für die Spielzeiten 2023/24 bis einschließlich 2028/29 erworben.

Das Rechtepaket beinhaltet laut einer Pressemitteilung der HBL alle 306 Saisonspiele der ersten Liga, alle 306 Begegnungen der 2. Liga, alle Runden im DHB-Pokalwettbewerb einschließlich des Rewe-Final-4-Turniers um den DHB-Pokal sowie den Pixum Super Cup, mit dem die HBL-Saison eröffnet wird. S Nation Media wird alle Begegnungen auf der neuen Sport-Streaming-Plattform zeigen.

Zusätzliche Reichweite

„Mit der Vergabe unserer Medienrechte an S Nation Media entwickeln wir unsere mediale Präsenz und auch unsere Geschäftsmodelle substanziell weiter“, wird der HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann zitiert. Abseits der wichtigen Live-Präsenz sei der Aufbau zusätzlicher Reichweite auf den eigenen digitalen Kanälen von entscheidender Bedeutung. Die Vereinbarung mit S Nation Media garantiere der HBL Zugriff auf „sehr viel mehr Spielszenen und auf andere hochwertig produzierte Inhalte“. Damit vergrößere die HBL ihre mediale Präsenz und erreiche deutlich mehr Visibilität und mehr Reichweite. „Hierin liegt eine große Chance für mehr Bekanntheit und großes Wachstumspotenzial für unser Sponsoring.“

Mehr Werbekampagnen

Ein weiterer Bestandteil der neuen Medienpartnerschaft ist ein umfangreiches Werbe-Engagement, mit dem die erste und zweite Bundesliga in Werbekampagnen bundesweit reichweitenstark in Szene gesetzt werden. Gemeinsames Ziel sei es, Zuschauerinnen und Zuschauer besser zu informieren sowie neue Zielgruppen für den Handball zu begeistern. Deswegen setzen die Partner außer auf umfassende Live-Berichterstattung auf der neuen Sport-Streaming-Plattform auf eine sogenannte 24/7-360-Grad-Berichterstattung zwischen den Spieltagen. Möglich wird diese durch einen cloudbasierten „Content Desk“, über den die Clubs beider Bundesligen sowie die HBL Zugriff auf aktuelles und historisches Bewegtbild zur freien Verbreitung und Vermarktung auf den eigenen digitalen Plattformen haben werden. Auch Medienpartner, die zuvor von S Nation Media autorisiert werden, haben Zugriff auf ein breites Bewegtbildangebot.

Berichterstattung in ARD und ZDF

Der zum Axel-Springer-Verlag gehörende Sender wird pro Spieltag mindestens eine Begegnung der HBL frei empfangbar zeigen. Außerdem ist eine Begegnung pro Spieltag der zweiten Liga frei empfangbar zu sehen. Die Plattform hierzu steht derzeit noch nicht fest. Außer der HBL wird auch die zweite Liga von der Saison 2023/24 an mit mehr Kameras produziert, zudem geht die zweite Liga unter anderem mit einheitlichen Spielböden und mehr LED-Banden in die Saison 2023/24. Zudem plant S Nation Media, eine Sublizenz für ausgewählte Live-Spiele und zusammenfassende Berichterstattung an ARD und ZDF zu vergeben.

Von der Vergabe der Medienrechte an die S Nation GmbH werde nicht nur der Profihandball, sondern auch der Nachwuchs in bedeutendem Ausmaß profitieren, heißt es in der Pressemitteilung weiter. S Nation wird der HBL einen festgelegten prozentualen Anteil der Abogebühren – die sogenannte „Move your Sport-Prämie" – zur Verfügung stellen, welche von der HBL und ihren Clubs zweckgebunden in die Nachwuchsförderung investiert wird.