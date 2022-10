Michael Schweikardt wird neuer Cheftrainer beim TVB Stuttgart. Wie der TVB am Montag (17.10.) bekanntgab, läuft der Vertrag des bisherigen Interimstrainers bis zum Saisonende 2023.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung

Zusammen mit seinen beiden Co-Trainern Vicente Alamo und Steffen Hepperle wird er sich um die Mannschaft kümmern. Christian May, Sprecher des TVB zum neuen Cheftrainer: „Die Auftritte der Mannschaft unter Michael Schweikardt waren durchaus positiv zu bewerten. Dementsprechend haben wir Michael in den Auswahlprozess für die Trainernachfolge aufgenommen. Neben seiner langjährigen Erfahrung in der Handball-Bundesliga kennt er den Verein zudem bestens, sodass wir überzeugt sind, dass wir mit ihm die richtige Entscheidung getroffen haben und er die Mannschaft in den kommenden Monaten weiterentwickeln wird.“

Schweikardt ist bereits ein alter Hase im Handball. Mehr als 20 Jahre Erfahrung gehen auf sein Konto. „Ich freue mich auf die Aufgabe und bedanke mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird“, so Schweikardt.