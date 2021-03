13. Platz, 17:21 Punkte: Im sechsten Jahr in der ersten Handball-Bundesliga hat der TVB Stuttgart seine beste Hinrunde gespielt. Alles in Butter also? Jein. Abgesehen vom Sieg in Melsungen waren die Auftritte in diesem noch jungen Jahr enttäuschend. „Es wäre mehr drin gewesen“, sagt Jürgen Schweikardt. Dennoch blickt der TVB-Trainer und -Geschäftsführer der Rückrunde optimistisch entgegen, die an diesem Sonntag (16 Uhr) in Leipzig beginnt.

Es ist nichts Neues, dass der letzte Eindruck