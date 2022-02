(twa). Seit fast drei Monaten wartet der abstiegsgefährdete TVB Stuttgart auf einen Sieg in der ersten Handball-Bundesliga. An diesem Samstag (20.30 Uhr) soll in der Porsche-Arena die Negativserie enden. „Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir gegen solche Teams zu Hause gewinnen“, sagt der TVB-Trainer Roi Sánchez. Der Tabellenzehnte, der Bergische HC, indes spielt nach einer längeren Flaute ausgerechnet jetzt wieder nahe an seinem Limit.

22:29 unterlag der TVB bei den