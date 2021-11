Neue Corona-Regelungen für TVB-Heimspiele: 2G plus und 50 Prozent Auslastung

Wegen der in Baden-Württemberg geltenden Alarmstufe 2 der Corona-Verordnung des Landes, gibt es neue Regeln für den Besuch der TVB-Heimspiele: In der Heimspielstätte des TVB, der Porsche-Arena, gelten ab sofort 2G plus, eine verschärfte Kapazitätsobergrenze und weitere neue Regelungen. Das teilte der TVB am Donnerstag (25.11.) mit.

Tragen einer medizinischen Maske ist verpflichtend

Das Konzept 2G plus bedeutet, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer geimpft oder genesen sein müssen. Zudem müssen sie einen negativen Coronatest vorweisen. Impfnachweise sind in digitaler Form vorzulegen. Auch für volljährige Schülerinnen und Schüler gilt diese Regelung. Schülerinnen und Schüler bis 17 Jahre erhalten weiterhin Zutritt zur Arena. Sie müssen ihren Schülerausweis vorlegen. Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind von der Nachweispflicht befreit. Ab 6 Jahren ist das Tragen einer medizinischen Maske unabhängig von dem 2G plus-Status verpflichtend.

Ein Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Der Testnachweis kann sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form erbracht werden. Testmöglichkeiten gibt es rund um die Arena: In Testzelten vor dem Palm Beach und auf dem Wasenparkplatz sowie im Testbus auf dem Wasenparkplatz. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird jedoch empfohlen, den Test vor der Anreise zur Porsche-Arena zu machen.

Verschärfte Kapazitätsobergrenze: Bis zu 50 Prozent Auslastung

Weiter gilt nun eine verschärfte Kapazitätsobergrenze für Veranstaltungen. Die Porsche-Arena darf nur noch bis zu 50 Prozent ausgelastet werden. Dies entspricht einem maximalen Aufkommen von 3.100 Zuschauerinnen und Zuschauern. Stand heute behalten alle Sponsorentickets und Dauerkarten sowie alle bereits erworbenen Einzeltickets für die TVB-Spiele bis zum Jahresende ihre Gültigkeit.

Nicht immunisierte Ticketkäufer, die aufgrund der 2G plus-Regelung nicht zum Spiel kommen dürfen, haben die Möglichkeit, die Tickets zurückzugeben. Alle weiteren Infos zur Rückabwicklung finden sich auf unserer Homepage.