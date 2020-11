Jäh gestoppt worden ist am Mittwoch der Höhenflug des TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga. Die deutliche 25:34-Niederlage beim HC Erlangen darf den TVB allerdings nicht zu lange beschäftigen, denn bereits am Samstag (20.30 Uhr) steht die nächste schwere Aufgabe an: Der Vorjahresvierte TSV Hannover-Burgdorf gibt sich vor der Geisterkulisse in der Porsche-Arena die Ehre – mit Unterstützung des Coronavirus.

Eigentlich hätten die Hannoveraner am gestrigen Donnerstag gegen FA