Im letzten Heimspiel des Jahres will der Handball-Erstligist TVB Stuttgart Wiedergutmachung betreiben für die schwache Leistung gegen Hannover. Die Aufgabe am Samstag (18.30 Uhr) in der Porsche-Arena dürfte jedoch mindestens genauso knifflig werden: Der Pokalsieger und Tabellenachte TBV Lemgo spielt eine starke Saison. Zuletzt ließ er Göppingen keine Chance und warf die Füchse Berlin aus dem Pokalwettbewerb.

Präsent gegen die Löwen

Dort nicht mehr vertreten ist auch der TVB