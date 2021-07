Eine Rückenoperation zwingt Handballer Max Häfner vom TVB Stuttgart zu einer Pause von mindestens vier Monaten.

Der 25-Jährige sei in der vergangenen Woche wegen Bandscheibenproblemen operiert worden und werde den Saisonstart verpassen, teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Die Spielmacher-Position soll in den kommenden Monaten neben Neuzugang Egon Hanusz auch Viggó Kristjánsson übernehmen.

