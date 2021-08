Den wachen Augen von Roi Sánchez entgeht nichts. Ein bisschen verdutzt blickt der neue Trainer des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart beim Medientag im Rahmen des Trainingslagers in Richtung Viggó Kristjánsson, der im weißen Bademantel und in Adiletten über die Terrasse des Hotels Theresa in Zell am Ziller zu seinem Termin schlendert. „Ich muss zum Radio und nicht zum Fernsehen“, sagt der Isländer und grinst. Auch Sánchez muss schmunzeln.

Die Atmosphäre ist entspannt. Der