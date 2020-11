Das vermaledeite Coronavirus sorgt dafür, dass es dem glänzend in die Saison gestarteten Handball-Erstligisten TVB Stuttgart nicht zu wohl wird: Der zuletzt überragende Torhüter Johannes Bitter ist nach dem Länderspiel mit der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag in Estland positiv getestet worden. Ein Nachtest am Dienstag bestätigte das Ergebnis vom Sonntag.

Bitter wird dem TVB damit sowohl an diesem Mittwoch (19 Uhr) in Nürnberg gegen den HC Erlangen als auch am Samstag (20.30