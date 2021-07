Das Coronavirus hat Roi Sanchez am Sonntagabend viel Arbeit erspart. Händeschütteln ist in Pandemiezeiten nicht angesagt, so wurde auch bei der internen Saisoneröffnung des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart auf dem Weingut Escher in Schwaikheim auf Distanz geachtet. Nähe spürte der neue Cheftrainer der Bittenfelder dennoch. „Ich freue mich auf die riesige TVB-Familie, einen gesunden Verein und die deutsche Bundesliga“, sagte der 37-jährige Spanier in perfektem Deutsch – und bat sogleich