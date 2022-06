Sommerfahrplan: Wie sich der TVB Stuttgart auf die neue Saison vorbereitet

Mit dem Heimsieg gegen die MT Melsungen ist für den TVB Stuttgart am 12. Juni die achte Saison in der Handball-Bundesliga zu Ende gegangen. Mitte Juli startet der TVB in die Vorbereitung auf die Saison 2022/23. Wie der Verein am Dienstag (21. Juni) mitteilte, steigt die Mannschaft mit Cheftrainer Roi Sánchez am 16. Juli mit Leistungstests ins Training ein.

Trainingslager im Zillertal

Vom 18. bis zum 25. Juli reist das Team wie in den vergangenen Jahren zum Trainingslager nach Zell am Ziller. Das erste Spiel der kommenden Saison wird zwischen dem 01. und 04. September auswärts beim THW Kiel stattfinden. Zum ersten Heimspiel der Spielzeit 2022/23 empfängt der TVB am 07./08. September den HC Erlangen in der Porsche-Arena.

Die weiteren Termine in der Vorbereitung im Überblick:

16./17. Juli : Leistungsdiagnostik in der Porsche-Arena

: Leistungsdiagnostik in der Porsche-Arena 18. bis 25. Juli : Trainingslager in Zell am Ziller

: Trainingslager in Zell am Ziller 23. Juli : Testspiel – TVB vs. ULZ Sparkasse Schwaz (Handball Liga Austria); Sporthalle Schwaz 18.15 Uhr

: Testspiel – TVB vs. ULZ Sparkasse Schwaz (Handball Liga Austria); Sporthalle Schwaz 18.15 Uhr 27. Juli : Medientag mit Teamshooting in der Porsche-Arena

: Medientag mit Teamshooting in der Porsche-Arena 29. bis 31. Juli: Sparkassen-Cup in Altensteig