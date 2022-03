Angesichts der unglaublichen Form des SC Magdeburg hatten die Pessimisten beim abstiegsbedrohten Handball-Erstligisten TVB Stuttgart eine Niederlage im zweistelligen Bereich befürchtet. Tatsächlich hat sich der souveräne Tabellenführer in diesem Kalenderjahr noch nie so strecken müssen, bis er am Sonntagabend beim 30:27 (16:16) die beiden Punkte eingetütet hatte. Bis zwei Minuten vor dem Ende durfte der starke TVB vor 3600 Fans in der Porsche-Arena von der großen Überraschung