Das Ende zweier Serien und ein Spiel fürs Geschichtsbuch des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart: Der 28:26-Derbysieg (13:10) gegen FA Göppingen am Samstag in der Scharrena hat etliche kleine Storys zu bieten. So war ein Ex-Göppinger maßgeblich am überraschenden und hochverdienten Erfolg des zuletzt kriselnden TVB beteiligt.

Das Wasser, das dem Torhüter Primoz Prost bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gereicht bekam, dürfte dem Slowenen wohl lange nicht mehr so gut geschmeckt