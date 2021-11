Zum ersten Mal in dieser Saison ist der Handball-Erstligist TVB Stuttgart mit Punkten im Gepäck von einem Auswärtsspiel nach Hause gefahren. Beim überraschend souveränen 32:27-Sieg (17:13) in Nürnberg gegen den Angstgegner HC Erlangen führte der TVB von Beginn an und war über 60 Minuten hinweg die klar bessere Mannschaft. Mit diesem Erfolg hat der TVB die Abstiegsränge verlassen.

Ordentliches Debüt von Ivan Pesic

Die große Frage für die Verantwortlichen und Fans des TVB vor