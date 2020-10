Top-Talent Nicolaus bleibt bis 2024 beim TVB Stuttgart

Nicht nur die Verträge mit den beiden wichtigsten Sponsoren hat der TVB Stuttgart in trockenen Tüchern, auch einen hochtalentierten Spieler hat der Erstligist an sich gebunden: Der Jugend-Nationalspieler Fynn Nicolaus (17) hat seinen Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre bis Juni 2024 verlängert. „Er ist meiner Meinung nach in seinem Alter das größte Talent in Deutschland“, sagte der TVB-Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikardt bei der Pressekonferenz am Freitag in Fellbach.

Der 1,93 Meter große Rechtshänder wechselte 2018 von Großbottwar als 15-Jähriger in die U 19 des TV Bittenfeld und wurde dort sofort Stammspieler. Im vergangenen Jahr debütierte Nicolaus gegen den TSV Hannover-Burgdorf mit 16 Jahren in der ersten Handball-Bundesliga und ist damit der jüngste Spieler der Geschichte der Bundesliga.

Mittlerweile wurde Fynn Nicolaus in den Elite-Kader des Deutschen Handball-Bundes berufen und zählt seit dieser Saison zum erweiterten Kader des TVB Stuttgart. Seine Stärken liegen vor allem am Kreis und in der Abwehr. Um regelmäßige Spielpraxis zu erhalten, läuft Fynn Nicolaus zudem für die zweite Mannschaft TVB in der Baden-Württemberg-Oberliga auf.

„Wir sind von seinem riesigen Potenzial überzeugt"

„Fynn ist für uns ein herausragender Nachwuchsspieler, der physisch bereits auf Bundesliganiveau ist“, so Michael Schweikardt, der beim TVB für die Anschlussförderung zuständig ist. „Wir sind von seinem riesigen Potenzial überzeugt und werden ihm den Raum und die Zeit geben, sich bestmöglich zu entwickeln.“

Bereits in dieser Saison kam Nicolaus in der ersten Liga zum Einsatz, von der kommenden Spielzeit an soll er fest zum Kader gehören – mit erst 18 Jahren. „Anders als im Fußball ist das im Handball alles andere als selbstverständlich“, sagte sein Trainer Jürgen Schweikardt. Große Verdienste habe hierbei auch Fynn Nicolaus' Heimatverein TV Großbottwar, bei dem er eine hervorragende Grundausbildung genossen habe.

„Ich habe nicht lange überlegen müssen, als das Angebot vom TVB kam“, sagte Fynn Nicolaus, an dem unter anderem die Füchse Berlin ihr Interesse bekundet hatten. Er fühle sich sehr wohl in der Mannschaft und wolle sich jetzt Schritt für Schritt weiterentwickeln. „Ich denke, die Vorbereitung war ganz wichtig für mich.“ Er sei super aufgenommen worden und bekomme immer wieder wertvolle Tipps von seinem Mitspielern.