Trainerfrage beim TVB Stuttgart: Beste Karten für Michael Schweikardt

Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart wird für die aktuelle Spielzeit wohl keinen neuen Trainer präsentieren. Vieles deutet darauf hin, dass der Interimstrainer Michael Schweikardt das Team zumindest bis zum Saisonende coachen wird. Der Geschäftsführer Jürgen Schweikardt bestätigte gegenüber dieser Zeitung zwar, „dass Michael ein ernsthafter Kandidat ist“. Die endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. „Es gibt auch keine Vertragsunterschrift.“ Die Verantwortlichen des TVB hatten Kontakt mit etlichen Trainern, darunter waren durchaus illustre Namen.

Kroatischer Nationaltrainer ein Kandidat

Nach der Schlappe in Gummersbach und 0:10 Punkten hatte sich der TVB Stuttgart von seinem Trainer Roi Sánchez getrennt. Das Amt übernahm – übergangsweise – Michael Schweikardt. Der 39-Jährige ist derzeit beim TVB für die Anschlussförderung und das Scouting verantwortlich. Unter der Anleitung des früheren TVB-Spielmachers gewannen die Stuttgarter die folgenden beiden Heimspiele gegen den TBV Lemgo (32:28) und den Bergischen HC (27:26). Im dritten Spiel gab’s beim 24:32 in Wetzlar nichts zu holen. Die Entscheidungsträger beim TVB waren offensichtlich sowohl mit der Bilanz von 4:2 Punkten als auch mit der sogenannten Performance des Teams zufrieden. Während der Bundesligapause und bis zum Pokalspiel in Hannover am Donnerstag, 20. Oktober, wollten die Verantwortlichen den neuen Trainer präsentieren – oder auch nicht.

Nach der Entlassung von Sánchez bekam der TVB eine Reihe Trainer angeboten, und natürlich sondierten die Verantwortlichen auch selbst den Markt. Ein heißer Kandidat war Kai Wandschneider. Von 2012 bis 2021 trainierte der 62-Jährige die HSG Wetzlar. Er soll laut Jürgen Schweikardt kein Interesse gezeigt haben. Der TVB-Chef bestätigt auch Gespräche mit Hrvoje Horvat. Der aktuelle kroatische Nationaltrainer passt ins Anforderungsprofil. Der 45-Jährige spielte schon in Deutschland, unter anderem bei der SG Kronau/Östringen, und spricht die Sprache. Von 2017 bis 2018 war Horvat Assistent von Lino Cervar bei der kroatischen A-Nationalmannschaft. Nach der Weltmeisterschaft 2021 beerbte er Cervar und wurde Cheftrainer der Kroaten.

Wohl keine ernsthaften Kandidaten waren die üblichen Verdächtigen, deren Namen regelmäßig fallen, wenn irgendwo eine Stelle frei wird. Also Rolf Brack, der bis 2021 den Zweitligisten DJK Rimpar trainierte. Oder Velimir Petkovic, aktuell Trainer der russischen Nationalmannschaft.

Im Rennen um die Sánchez-Nachfolge scheint Michael Schweikardt nun die besten Karten zu haben. Die Entscheidung soll zu Beginn der kommenden Woche fallen.