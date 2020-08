Am ersten Spieltag des BGV-Handball-Cups hat sich der Erstligist TVB Stuttgart sehr gut präsentiert. In der Scharrena war er nah dran an der Überraschung, unterlag den Rhein-Neckar Löwen mit 25:27 (11:13). Beste Spieler beim TVB waren der Torhüter Johannes Bitter, der achtfache Torschütze Dominik Weiß und Adam Lönn. Bei den Löwen hinterließen Patrick Groetzki und Jannik Kohlbacher unter den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason den besten Eindruck.

Das erste offizielle Spiel nach