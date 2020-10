Die finale und damit entscheidende Parade wäre das Sahnehäubchen auf der überragenden Leistung von Jogi Bitter gewesen. Bei der 26:25-Führung für den TVB Stuttgart kam der Torhüter aber nicht ganz heran an den Wurf von Tim Suton, der seinem TBV Lemgo am vierten Spieltag in der Handball-Bundesliga einen Punkt rettete. Am Ende war’s ein gerechtes Remis. Lemgo bereitete dem Team von Jürgen Schweikardt beim 26:26 (13:15) 40 Minuten lang immense Schwierigkeiten. In der Schlussviertelstunde