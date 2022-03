Stuttgartsson gegen Magdeburgsson? Es wäre ein bisschen übertrieben, die Partie der ersten Handball-Bundesliga zwischen dem TVB Stuttgart und dem SC Magdeburg am Sonntag (16 Uhr) in der Porsche-Arena so zu betiteln, nur weil mit Andri Már Rúnarsson, Viggó Kristjánsson (TVB), Gisli Kristjánsson und Ómar Ingi Magnússon (SCM) vier Isländer auf dem Spielfeld stehen werden. Die reichen aber allemal, um den Fans die hohe Handball-Kunst zu zelebrieren.

{element}

Für Viggó Kristjánsson ist es