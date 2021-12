Es ist kein erfreuliches Wochenende gewesen für die Erstliga-Handballer des TVB Stuttgart. Am Samstag verloren sie gegen Lemgo ihr drittes Spiel in Folge, tags darauf punkteten die vermeintlich härtesten Abstiegskonkurrenten Balingen und Minden überraschend. Wenn’s unglücklich läuft, könnte der TVB auf einem Abstiegsplatz in die EM-Pause gehen. Die Aussichten, in den beiden Auswärtsspielen an diesem Mittwoch gegen Kiel und am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Göppingen zu punkten, sind nicht