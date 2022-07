TVB reist als Titelverteidiger zum Turnier nach Altensteig

Nach dem ersten – mitunter etwas ruppigen – Testspiel während des Trainingslagers im Zillertal gegen den österreichischen Erstligisten Schwaz (29:28) nimmt der Handball-Erstligist TVB Stuttgart am Wochenende am Sparkassencup in Altensteig teil – als Titelverteidiger.

Eine ganze Reihe von Testspielen hat der TVB im Programm, bevor es am 4. September mit dem Ligaauftakt in Kiel ernst wird. Mit Turnieren indes halten sich die Stuttgarter zurück – mit Ausnahme des Ausflugs in den Schwarzwald. Das Teilnehmerfeld der 27. Auflage des traditionellen Cups lässt sich durchaus sehen: Zwei deutsche Erstligisten mit dem TVB Stuttgart und den Rhein-Neckar Löwen, drei Zweitligisten (HBW Balingen-Weilstetten, HSG Nordhorn-Lingen, Eulen Ludwigshafen), der Schweizer Erstligist HC Kriens-Luzern mit den Neuzugängen Andy Schmid und Fabian Böhm sowie die SG H2Ku Herrenberg (Baden-Württemberg-Oberliga) und TSV Altensteig (Verbandsliga).

Im Vorjahr setzte sich der TVB gegen Wetzlar durch

Gespielt wird von Freitag bis Sonntag in zwei Hallen: Eichwaldhalle und Justus-Perels-Halle. Im Vorjahr setzte sich der TVB im Finale mit 30:28 gegen den Ligakonkurrenten HSG Wetzlar durch, zuvor hatte er den HBW Balingen-Weilstetten mit 37:30 bezwungen. Im ersten Spiel trifft der TVB an diesem Freitag (20.30 Uhr) auf Herrenberg. Das bedeutet, der Einzug ins Halbfinale dürfte kein Problem sein. Dort warten am Samstag (18.30 Uhr) entweder die HSG Nordhorn-Lingen oder die Eulen aus Ludwigshafen. Die Platzierungsspiele beginnen am Sonntag um 12 Uhr, das Finale ist auf 16 Uhr angesetzt.

Für den TVB-Trainer Roi Sánchez bietet sich in Altensteig die Gelegenheit, die neuen Regeln einzuspielen – allen voran die Ausführung der schnellen Mitte im Anwurfkreis und die Vier-Pässe-Regel. „Darauf müssen wir uns gut vorbereiten, da könnten sich schon ein paar Sachen ändern“, sagt er. Wer sich zum Saisonstart die neuen Regeln am besten einverleibt habe, der könne vielleicht eine Überraschung schaffen.

Zwei Ziele hat der 38-Jährige für das Turnier in Altensteig ausgegeben. Erstens: Die neue Mannschaft soll weiter zusammenwachsen. „Wir übernachten zweimal und werden Teamaktivitäten machen.“ Zweitens: Als Titelverteidiger wolle sich der TVB gut präsentieren. „Wir werden frischer sein als beim ersten Testspiel vergangenen Samstag. Wir freuen uns, und ich glaube, wir können schönen Handball sehen, obwohl das sehr früh ist für alle Teams.“

Info

Die Dauerkarte für alle drei Tage kostet 25 Euro, für einen Tag 10 Euro. Nähere Informationen gibt es auf der Website https://www.tsvaltensteig.de