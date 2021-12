Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart hat seine fünfte Niederlage in Folge kassiert. Vor 750 Zuschauern in der EWS-Arena unterlag er FA Göppingen mit 32:34 (13:19). Nach schwachen ersten 30 Minuten kämpfte sich der TVB zurück und war im zweiten Spielabschnitt die bessere Mannschaft. Im finalen Angriff hatte das Team von Trainer Roi Sanchez großes Pech: Nach einem klaren Foul an Zarko Peshevski verweigerten die Schiedsrichterinnen dem TVB Sekunden vor der Sirene beim 32:33-Rückstand einen