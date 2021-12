Erwartet der 16. der Tabelle den 18., dann ergibt sich die Bedeutung des Spiels von selbst. Besonders ist die Partie in der ersten Handball-Bundesliga der Männer zwischen dem TVB Stuttgart und GWD Minden an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) in der Porsche-Arena auch deshalb, weil sie höchstwahrscheinlich die letzte sein wird in diesem Kalenderjahr mit Zuschauern. „Wir rechnen mit Geisterspielen“, sagte der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt bei der virtuellen Pressekonferenz am