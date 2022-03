22 Mannschaften haben es versucht, doch nur der SG Flensburg-Handewitt ist es gelungen, den SC Magdeburg zu schlagen. Der souveräne Tabellenführer der ersten Handball-Bundesliga ist in blendender Form, deklassiert seine Gegner in schöner Regelmäßigkeit. Eine Schlappe will der abstiegsbedrohte TVB Stuttgart am Sonntag (16 Uhr) in der Porsche-Arena tunlichst vermeiden. Ein Sieg käme einer Sensation gleich, das weiß auch Roi Sánchez. Doch der Trainer hat auch noch andere Ziele im