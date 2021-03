Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart bleibt die launische Diva der Rückrunde. Die Niederlagen gegen die drei letzten Teams in der Tabelle werfen diverse Fragen auf: Fehlt den Spielern in solchen Spielen die nötige Einstellung? Neigen sie zur Selbstzufriedenheit? Können sie mit der Favoritenrolle nicht umgehen? In den kommenden beiden Partien gegen den Tabellendritten SC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Porsche-Arena) und beim Spitzenreiter THW Kiel sind die Voraussetzungen andere. „Das sind