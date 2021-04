Vor neun Wochen waren die Handball-Erstligisten TVB Stuttgart und FA Göppingen lediglich zwei Punkte voneinander getrennt. Vor dem Aufeinandertreffen an diesem Samstag in der Scharrena (20.30 Uhr) sind’s 13. Es ist ein deutliches Indiz dafür, dass sich die beiden Teams in gegensätzliche Richtungen entwickelt haben. Während Göppingen nach zehn Spielen ohne Niederlage vom internationalen Geschäft träumen darf und vor Selbstvertrauen nur so strotzt, muss der kriselnde TVB noch die Abstiegsränge