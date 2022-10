TVB Stuttgart hat Mut gefasst und will die nächsten Punkte

Den Abstecher auf den Cannstatter Wasen hätten sich die Erstliga-Handballer des TVB Stuttgart am Donnerstag nach dem 32:28 gegen den TBV Lemgo sicherlich verdient gehabt. Allerdings passte der Zeitpunkt nicht: Schon an diesem Sonntag (16.05 Uhr) kommt mit dem Bergischen HC der nächste Gegner in die Porsche-Arena, gegen den der TVB etwas holen möchte – oder holen sollte bei 2:10 Punkten. Mit dem zweiten Saisonsieg stellte der TVB den Anschluss ans hintere Mittelfeld her.

Vier Tage blieben Michael Schweikardt Zeit nach der Entlassung von Trainer Roi Sánchez, um den TVB auf die so wichtige Partie gegen den ebenfalls noch sieglosen TBV Lemgo einzustimmen. Es wäre töricht gewesen, das komplette System über den Haufen zu werfen – und doch hatte sich der Interimscoach den einen oder anderen taktischen Kniff überlegt. Und einiges hat funktioniert.

Bestes Spiel von Bergendahl

So nahmen die – bislang gesetzten – Egon Hanusz und Oskar Bergendahl zunächst auf der Bank Platz. Maßnahmen, die mit einem gewissen Risiko behaftet waren? „So will ich das nicht nennen“, sagte Michael Schweikardt am Tag nach dem Spiel. „Ich finde, die Spieler sind vielleicht noch einen Tick besser, wenn sie nicht 60 Minuten auf der Platte stehen.“ Der Kreisläufer Bergendahl kam nach 15, der Spielmacher Hanusz nach 25 Minuten. Beide hatten entscheidenden Anteil am Sieg. „Oskar hat sein bestes Spiel für den TVB gemacht“, so Schweikardt. „Für ihn war’s wichtig, dass er zeigen konnte, welche Rolle er spielen kann. Er war ja selbst auch nicht zufrieden.“

Wichtig für den Spielverlauf und fürs Selbstvertrauen sei die gute Phase am Ende der ersten Halbzeit gewesen, die zur ersten Führung führte. Auffallend war die im Vergleich zu den jüngsten Spielen deutlich geringere Anzahl an Fehlpässen und Fehlwürfen. „So hat man gute Siegchancen.“

Starke Leistung des nächsten Gegners

Auch die Deckung habe weniger Lücken offenbart, die Spieler hätten sich gegenseitig ausgeholfen, die Durchbrüche im Zentrum seien gering gehalten worden. „Und natürlich hat es Silvio im Tor wieder sehr gut gemacht.“

So kann’s weitergehen nach dem Geschmack von Michael Schweikardt. Wobei sein Team an diesem Sonntag (16.05 Uhr) in der Porsche-Arena auf mehr Widerstand stoßen dürfte. Der Bergische HC unterlag am Donnerstag gegen die starken, noch unbesiegten Rhein-Neckar Löwen nach großem Kampf hauchdünn mit 26:27 (13:11). Drei Sekunden vor dem Ende entschied der Treffer von Niklas Kirkelokke die Partie. Der BHC zeigte sich sehr gut erholt von der 23:33-Klatsche, die er sich eine Woche zuvor beim HSV Hamburg abgeholt hatte. Davor hatte der Vorjahreselfte den TBV Lemgo mit demselben Ergebnis besiegt wie der TVB, mit 22:23 gegen die TSV Hannover-Burgdorf verloren und zum Auftakt bei GWD Minden mit 28:25 gewonnen.

Wie einige andere Mannschaften auch, so dürfte der BHC mit der Ausbeute von 4:8 Punkten nicht ganz zufrieden sein. Wobei die Anlaufschwierigkeiten angesichts der erheblichen Veränderungen im Kader nicht überraschen. Neun Spieler haben den Verein verlassen, sieben sind hinzugekommen. Und mit Jamal Naji gibt's einen neuen Trainer, nachdem Sebastian Hinze zehn Jahre die Verantwortung hatte. „Ich gehe davon aus, dass es eine schwierigere Aufgabe sein wird als Lemgo, der BHC dürfte stabiler sein“, sagt Schweikardt. Zentrale Akteure bei den Bergischen Löwen sind die beiden cleveren Spielmacher Linus Arnesson und Tomas Babak sowie der Jung-Nationalspieler Lukas Stutzke im linken Rückraum. Fürs Tor kam Peter Johannesson aus Lemgo, für Linksaußen Tim Nothdurft aus Balingen. Schweikardt ist dennoch zuversichtlich. „Wir haben neues Selbstvertrauen und wollen nachlegen.“ Verzichten muss der TVB weiterhin auf Ivan Sliskovic. Nico Schöttle ist angeschlagen (Sprunggelenkverletzung).

Ein Wiedersehen gibt’s mit zwei ehemaligen TVB-Spielern, Arnor Gunnarsson und mit Djibril M’Bengue. Letzterer trug von 2013 bis 2018 das TVB-Trikot. Der BHC-Coach Jamal Naji und Michael Schweikardt absolvierten zusammen die A-Lizenz.