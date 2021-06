Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart hat die Chance auf den 13. Tabellenplatz in der Abschlusstabelle der ersten Handball-Bundesliga gewahrt. Vor 800 Fans in der Solinger Klingenhalle holte sich das Team von Trainer Jürgen Schweikardt beim Bergischen HC mit 31:30 (13:17) seinen sechsten Auswärtssieg in dieser Saison. Nach dürftigen ersten 30 Minuten steigerte sich der TVB enorm. Jogi Bitter, Jerome Müller, Adam Lönn und Alexander Schulze waren die Garanten des verdienten Erfolgs – sowie die