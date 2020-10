Nach dem missratenen Saisonauftakt bei den Rhein-Neckar Löwen am Sonntag (20:30) steht für den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart an diesem Mittwoch in der Porsche-Arena (19 Uhr) das erste Heimspiel an. Gegen den Aufsteiger Tusem Essen, angeführt vom Ex-Bittenfelder Dennis Szczesny, ist das Team von Jürgen Schweikardt in der Favoritenrolle. Vorsicht ist allerdings geboten. „Die Aufsteiger sind vor allem zu Beginn der Saison sehr gefährlich“, sagt der TVB-Trainer.

