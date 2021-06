Zwei Spieltage vor Saisonschluss hat der Handball-Erstligist TVB Stuttgart – endlich – den Ligaverbleib sicher. Große Sprünge in der Tabelle kann er allerdings nicht mehr machen. Für den TVB-Trainer und -Geschäftsführer Jürgen Schweikardt ist das kein Grund, es in den finalen Spielen an diesem Mittwoch (19 Uhr) beim Bergischen HC und am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die MT Melsungen auslaufen zu lassen.

Keine Frage: Es ist immer schöner, ein Ziel aus eigener Kraft zu erreichen.