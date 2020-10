Mit 4:2 Punkten nach drei Spieltagen hat der TVB Stuttgart im sechsten Jahr in der ersten Handball-Bundesliga den besten Saisonstart hingelegt. Mit dem dritten Sieg am Sonntag (16 Uhr) in der Porsche-Arena setzten sich die Stuttgarter gar in der Spitzengruppe fest. Der Gegner TBV Lemgo indes könnte – wieder einmal – zum Problem werden: Die Bilanz gegen das Team um den Ex-Bittenfelder Bobby Schagen ist jedenfalls eher ernüchternd.

Es ist ein völlig neues Gefühl für den TVB Stuttgart: