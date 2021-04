Der Deutsche Handball-Meister und Champions-League-Sieger ist im Terminstress und in Personalnot. Ist also womöglich für den TVB Stuttgart am Ostersamstag (20.30 Uhr) beim THW Kiel etwas zu holen? „Wir brauchen uns keinen Illusionen hingeben“, sagt der TVB-Trainer Jürgen Schweikardt. „Wir bekommen es mit dem weltbesten Team zu tun.“ Zudem hat Schweikardt noch größere Sorgen als sein Kollege Filip Jicha: Nur noch vier Rückraumspieler stehen zur Verfügung. Es wird also Improvisationskunst