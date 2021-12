Es ist die befürchtete unangenehme Aufgabe gewesen für den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart in Lübbecke – mit einem unschönen Ausgang: Die 23:27-Niederlage beim Aufsteiger setzt das Team von Trainer Roi Sánchez in den beiden Heimspielen gegen die TSV Hannover-Burgdorf an diesem Sonntag (16 Uhr) und sechs Tage später gegen den TBV Lemgo unter Druck.

Es braucht einen langen Atem im Abstiegskampf

Die letzten sechs Mannschaften in der Tabelle waren am Donnerstag im Einsatz,