Reich an Überraschungen ist die noch junge Saison der ersten Handball-Bundesliga der Männer. Am fünften Spieltag ist dem TVB Stuttgart ein Coup gelungen: Im elften Anlauf hat er gegen den SC Magdeburg gepunktet. Beim 30:29-Sieg (18:12) vor 1939 Zuschauern in der Magdeburger Getec-Arena wurde es nach einem zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Vorsprung zwar noch einmal eng. Unterm Strich indes zeigte das Team von Trainer Jürgen Schweikardt eine über weite Strecken der Partie beeindruckende Leistung.